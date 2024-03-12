Происшествия 12 марта 2024, 19:49 Собака жены Крыжовникова умерла в ветклинике Shot: жена режиссера Крыжовникова обвинила ветклинику в смерти своей собаки Freepik

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Жена режиссера Жоры Крыжовникова пожаловалась на Европейский ветеринарный центр, после процедур в котором умерла ее любимая собака. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Мальтипу по имени Пальма сильно кашляла, поэтому хозяйка отвезла животное в ветклинику. Собаке нужно было сделать анализ, который выполняют под анестезией.

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Год назад Пальма уже выдержала такую же процедуру в другой клинике, поэтому владелица согласилась сделать это. Однако во время анестезии у животного остановилось сердце.

По словам жены Крыжовникова, врач-анестезиолог объяснил, что это произошло, потому что для проведения анализа выбрали слишком большую трубку, которая задела блуждающий нерв.

Супруга режиссера вынесла ситуацию на всеобщее обозрение в соцсетях. Владельцы других животных, которые столкнулись с такой же бедой, и бывшие клиенты клиники пишут, что это не единичный случай.

Общаться с журналистами анестезиолог отказался, а Европейский ветеринарный центр никак не прокомментировал смерть питомца семьи Крыжовниковых.

В конце февраля московские ветеринары спасли чихуахуа с выпавшим глазом.