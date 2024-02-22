Происшествия 22 февраля 2024, 19:07 Московские ветеринары спасли чихуахуа с выпавшим глазом Ветеринары в Москве вставили выпавший глаз чихуахуа по кличке Генри на место Freepik

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Московские ветеринары успешно спасли зрение чихуахуа по имени Генри после того, как его глаз выпал на прогулке во время игры. Об этом сообщил комитет ветеринарии столицы Агентству городских новостей «Москва».

По словам врачей, некоторые породы собак имеют предрасположенность к выпадению глаз из-за особенностей анатомии черепа. В этом случае глаза могут выпасть из орбит при незначительном воздействии, например в результате удара или толчка во время игры с другой собакой.

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Так произошло с восьмилетним чихуахуа Генри, который подбежал к своему владельцу с выпавшим из орбиты правым глазом. Его владелец немедленно отправился к ветеринару. Генри успешно прооперировали, его зрение восстановилось.

В Государственной ветеринарной клинике Генри приняла хирург-офтальмолог Наталья Павлова. Так как реакция органа на свет осталась, были высоки шансы на спасение зрения собаки. Глаз Генри незамедлительно вправили и наложили швы.

Благодаря ответственному отношению владельцев ко всем рекомендациям врачей глаз не только вернулся в нормальное состояние, но и сохранил все зрительные функции.

Ветеринары также отметили, что выпадение глаз чаще всего случается у брахицефальных пород собак и других пород с маленькими и плоскими черепами, таких как мопсы, чихуахуа, ши-тцу и боксеры.

Ранее стала известна судьба запертого на неделю кота в квартире Новой Москвы. После спасения его отвезли на осмотр к ветеринару.