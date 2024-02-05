Эксклюзив 05 февраля 2024, 15:08 Собака загрызла хозяина в квартире на севере Москвы Источник «360»: собака загрызла мужчину в квартире на севере Москвы

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В Северном округе Москвы в районе Коптево в квартире одного из жилых домов на улице Лихоборские Бугры собака загрызла хозяина. В комнате находились двое детей, но их животное не тронуло, сообщил источник «360».

По его данным, в экстренные службы обратилась супруга собственника жилища. Она сообщила спасателям, что внутри квартиры находится муж с детьми, но дверь никто не открывает. Заявительница предположила, что супруг может не пускать ее домой из-за их ссоры.

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Прибывшие на место специалисты поняли, что мужчина не подает признаков жизни, звуков из квартиры не было слышно. Вскрыв дверной замок, сотрудники МЧС обнаружили хозяина мертвым. Источник «360» уточнил, что его загрызла собака крупной породы. При этом детей она не тронула.

Все причины и обстоятельства произошедшего установят правоохранители.

Ранее стая бездомных собак напала на мужчину в Хабаровске. Пострадавший скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.