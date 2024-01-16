16 января 2024, 05:39
Стая бездомных собак насмерть загрызла мужчину в Хабаровске
Хабаровчанин скончался по дороге в больницу после нападения стаи бездомных собак
Стая бездомных собак собака напала на мужчину в Хабаровске этим утром, он погиб. Об этом сообщила в своем Telegram-канале прокуратура Хабаровского края.
«Ранним утром 16 января по улице Айвазовского в Хабаровске стая бездомных собак напала на мужчину. 38-летний мужчина скончался в автомобиле скорой медицинской помощи», — уточнили в ведомстве.
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Прокуратура Индустриального района проводит проверку. По ее результатам оценят работу должностных лиц органов местного самоуправления, отвечающих за содержание и отлов безнадзорных животных.
Очевидцы рассказали, что бригада скорой помощи не могла оказать пострадавшему мужчине помощь из-за агрессивных собак, сообщило издание «КП» — Хабаровск». Личность погибшего и все обстоятельства произошедшего пока устанавливаются.
Ранее в Сети появились кадры нападения бродячих собак на мальчика в Омске во дворе на улице Мельничной. Агрессивных псов смог отогнать мужчина, который оказался поблизости.
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