Происшествия 05 марта 2024, 10:47 Собака откусила и съела гениталии жителя Германии Mirror: в Германии собака откусила 66-летнему хозяину гениталии Freepik

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В Германии сотрудники полиции обнаружили в доме 66-летнего мужчину без гениталий, истекающего кровью. Предположительно, на пенсионера напала его собака, сообщила газета The Mirror.

По информации издания, жители района Эйкель в Херне сообщили полицейским о продолжительном лае собаки. Прибывшие по адресу правоохранители зашли в помещение, из которого доносился звук и увидели лежащего на полу в крови мужчину без гениталий.

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Пенсионера увезли в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое. Пациента погрузили в медикаментозный сон.

Тем временем следователи не нашли признаков взлома и беспорядка в доме. По предварительным данным, на пенсионера напал домашний питомец, отгрыз ему гениталии и съел.

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