Происшествия 05 марта 2024, 08:45 Бастрыкин затребовал доклад о расследовании нападения льва на саратовскую школьницу Бастрыкин запросил доклад по делу о нападении льва на 14-летнюю девочку

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела о нападении льва на 14-летнюю жительницу Саратовской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что и. о. руководителя СУ по Саратовской области Михайлин также доложит Бастрыкину о предварительно установленных обстоятельствах по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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По данным следствия, на участке саратовского предприятия в вольере содержится лев. В прошлую субботу хищник напал на 14-летнюю девочку, проходившую мимо клетки. Школьница получила травмы рук, ее увезли в больницу. Медики оказывают пострадавшей всю необходимую помощь.

Ранее мать пострадавшей рассказала «360», что дочь занимается в конном клубе на базе, где расположен вольер со львом. По ее словам, там нет дополнительных ограждений, и любой может подойти к животному.