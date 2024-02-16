Эксклюзив 16 февраля 2024, 11:51 Собака напала на школьников в Иркутске СК начал проверку после нападения домашней собаки на детей в Иркутске

Читать 360tv в

В Иркутске домашняя собака напала на детей, травмы получили несколько человек. Об этом «360» сообщила мама одной из пострадавших Ксения.

По ее словам, собака покусала или поцарапала несколько разных детей, которые шли со школы в разное время.

Реклама

«Мой сын пострадал одним из первых, но его отбили. Другого мальчика прямо сильно покусали, а третьего ребенка она укусила за нос. У сына сейчас ссадина на лице и раны на руках, он пытался закрыться», — сказала она.

Ксения отметила, что хозяева животного не вышли на связь с пострадавшими и не пытались извиниться.

Мама другого пострадавшего школьника Ольга рассказала, что у ее сына укусы на щеке и руке.

«Шел из школы, собака напала на него. Прохожие ее отпугнули. Сейчас на домашнем лечении находимся. С хозяином собаки мы не знакомы, лично в глаза не видели, с нами никто не связывался», — добавила она.

Пресс-служба Следственного комитета по Иркутской области сообщила, что ведомство начало проверку по факту ЧП.

«Во вторник, 13 февраля, в Иркутске на несовершеннолетних напала собака, которая принадлежит местному жителю. Одному из детей понадобилась медицинская помощь. СУ СК России по Иркутской области организовало проведение доследственной проверки», — заявили в пресс-службе.

Региональная прокуратура также начала проверку по факту ЧП. Ведомство даст оценку исполнению законодательства о защите прав несовершеннолетних.

Ранее в Хабаровске свора собак загрызла местного жителя.