Появилось видео последствий пожара в СНТ Курганской области

Пожар в садовом товариществе «Малиновка» Курганской области потушили, после этого последствия ЧП сняли на видео. На кадрах, которые опубликовал телеканал «Звезда», видно, что территория СНТ превратилась в пепелище.

Садовое товарищество показано с высоты птичьего полета. Часть построек уцелели, от некоторых домов остались только стены, от других — вообще ничего.

Природные пожары начались в районе СНТ «Малиновка» и населенного пункта Моревское. На место происшествия выезжали более 300 спасателей, в работе участвовали 100 единиц техники.

МЧС в пятницу, 29 апреля, сообщило о ликвидации угрозы распространения огня на населенные пункты Белозерского, Варгашинского, Каргапольского, Кетовского районов.

В результате пожара в Моревском погибла 67-летняя женщина, следователи начали проверку по этому факту. Введенный 28 апреля режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать в регионе.