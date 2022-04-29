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    29 апреля 2022, 10:33

    МЧС ликвидировало угрозу населенным пунктам при пожарах в Курганской области

    МЧС сообщило об отсутствии угрозы населенным пунктам при пожаре в Курганской области

    Максим Зинкин

    Пожарные службы ликвидировали угрозу распространения огня на населенные пункты после начала природных пожаров в Курганской области. Об этом ТАСС сообщили в областном МЧС.

    МЧС ликвидировало угрозу населенным пунктам при пожарах в Курганской области

    «МЧС удалось предотвратить переход огня на населенные пункты Каргапольского, Белозерского, Варгашинского и Кетовского районов», — сообщили в ведомстве.

    Несмотря на это, в регионе продолжил действовать режим чрезвычайной ситуации, введенный 28 апреля.

    Природные пожары начались накануне в районе населенного пункта Моревское и СНТ «Малиновка». На месте происшествия трудятся больше 350 спасателей и 100 единиц техники.

    При пожаре в Моревском погибла 67-летняя женщина, областной Следственный комитет начал проверку произошедшего.

    Также в Сети появились кадры пожаров в Курганской области, в районе трассы Курган — Щадринск — Екатеринбург наблюдается сильное задымление.