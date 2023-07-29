Происшествия 29 июля 2023, 20:00 Сносит все на своем пути. В Казани начался мощный ураган Shot: мощный ураган в Казани повредил линии электропередач, повалил деревья и постройки Pxhere

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Сильный ураган разыгрался в Казани. Мощный ветер ничего не щадит: сносит автобусные остановки, валит деревья и даже небольшие постройки. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

«Порывы ветра достигают 30 метров в секунду. Жителей Казани просят не выходить из дома. По прогнозам синоптиков, ураган продлится до завтрашнего утра», — написал канал.

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Небо на улице посерело. Сильный ветер повредил даже провода электропередач. Жителям советуют быть предельно осторожными и следовать всем рекомендациям экспертов.

Ранее сильный ливень и ураган обрушились на Астрахань. По поручению первого заместителя мэра Астрахани Назара Кучерука, специалистов перевели на усиленный режим работы. На проблемных участках откачивали воду.