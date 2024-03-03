Происшествия 03 марта 2024, 00:22 Снегоход врезался в поезд в Челябинской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

Водитель снегохода врезался в поезд между станциями Нязепетровская и Ункурда в Челябинской области. Благодаря внимательности и грамотным действиям машиниста в аварии никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).

По данным компании, столкновение произошло в субботу, 2 марта, около 16:00. Машинист маневрового состава заметил снегоход, двигавшийся в сторону путей, и экстренно остановил поезд. В результате снегоход врезался в уже остановившийся состав.

Реклама

«Благодаря внимательности машиниста обошлось без пострадавших и схода подвижного состава. На график движения пассажирских поездов инцидент не повлиял», — сообщили в ЮУЖД.

В пятницу, 1 марта, три человека попали под пригородный электропоезд в Орехово-Зуеве. Женщина, мужчина и ребенок получили травмы разной степени тяжести. Ребенок отделался ушибами, у мужчины перелом ноги, а женщина находится в крайне тяжелом состоянии. Пострадавших доставили в больницу.