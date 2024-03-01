01 марта 2024, 23:10
Появилась информация о состоянии семьи, сбитой электричкой в Подмосковье
Сбитую электричкой семью госпитализировали с травмами в Подмосковье
Сбитых электропоездом на подмосковной станции Крутое мужчину, женщину и ребенка госпитализировали с травмами. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Московской области.
В ведомстве пояснили, что на станции мать, отец и четырехлетний пытались «зайцами» взобраться на платформу, но их задело приближающимся поездом и они получили травмы.
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«В результате ребенок отделался ушибом, у мужчины — перелом, а вот состояние женщины крайне тяжелое. Пострадавшие доставлены в больницу», — уточнили в ведомстве.
На видео с места происшествия, которое оказалось в распоряжении «360», было видно, что мужчина и ребенок находились на платформе, а пострадавшая женщина оказалась внизу, между электричкой и платформой.
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