Происшествия 01 марта 2024, 23:10 Появилась информация о состоянии семьи, сбитой электричкой в Подмосковье Сбитую электричкой семью госпитализировали с травмами в Подмосковье пресс-служба Минтранса Подмосковья

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Сбитых электропоездом на подмосковной станции Крутое мужчину, женщину и ребенка госпитализировали с травмами. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Московской области.

В ведомстве пояснили, что на станции мать, отец и четырехлетний пытались «зайцами» взобраться на платформу, но их задело приближающимся поездом и они получили травмы.

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«В результате ребенок отделался ушибом, у мужчины — перелом, а вот состояние женщины крайне тяжелое. Пострадавшие доставлены в больницу», — уточнили в ведомстве.

На видео с места происшествия, которое оказалось в распоряжении «360», было видно, что мужчина и ребенок находились на платформе, а пострадавшая женщина оказалась внизу, между электричкой и платформой.