Машина утонула в растаявшем снеге на ВДНХ. Видео

В Москве неподалеку от станции метро ВДНХ утонула машина. Легковушка погрузилась в огромную лужу из талого снега и заглохла.

Видео прислали очевидцы через приложение «Репортер 360» (Android и iOS).

На кадрах видно, что вода залила выхлопную трубу. Огромная лужа идет вниз от проезжей части. Пешеходы осторожно обходят образовавшийся водоем по краю.

После сильных снегопадов, обрушившихся на европейскую часть России, в регион пришло резкое потепление. В Москве и Подмосковье 25 февраля температура поднялась до +2…+3 градусов.

Под воду ушли многие съезды и низины. У станции метро «Таганская» дорога превратилась в небольшую реку.

Общественный транспорт смог преодолеть затопления, легковушкам повезло меньше.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Москве плюсовая температура сохранится как минимум до начала следующей недели.

В ночь на пятницу, 26 февраля ожидается малооблачная погода, небольшой дождь и мокрый снег при температуре +1…+3 градуса. Днем в пятницу будет +3…+5, небольшие осадки сохранятся. Такая же погода сохранится до вечера субботы.

В первые недели марта, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, температура в московском регионе будет неоднородной, с заморозками ниже –10…–15 градусов.