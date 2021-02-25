Москва ушла под грязь. Талый снег затопил улицы и добавил депрессии

Резкое потепление на европейской территории России не обошлось без последствий. Москва превратилась в одну большую лужу. Машины тонут в воде, а люди перепрыгивают через реки грязи.

О потеплении предупреждали еще 24 февраля. Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в первой половине дня в четверг температура приблизится к нулевой отметке.

По состоянию на 18:00 температура в Москве составила +2 градуса, а к вечеру потеплеет еще больше — до +3. В пятницу столбики термометров поднимутся еще выше — до +5 градусов. Об этом свидетельствуют данные сайта Gismeteo.

В Подмосковье примерно такая же ситуация. Например, в Видном и Химках — +3, в Балашихе — +2.

Москва депрессивная

Столица очень хорошо почувствовала на себе последствия потепления. Дороги и улицы превратились в грязные реки, а пейзаж стал депрессивным и черно-белым. Например, съезд с Остоженки на Садовое кольцо ушел под воду. Колеса машин почти полностью погружались в лужу.

Новинский бульвар тоже залило. Растаявший снег превратился в грязную воду и распространился по всей дороге.

Автор следующего видео подписал, что река появилась рядом со станцией метро «Таганская». В каком именно районе, он не уточнил. На кадрах видно, как с верхней части улицы на ширину всей дороги растянулась река растаявшего снега.

Некоторых москвичей потепление застало прямо в автобусе. Автор снял, как общественный транспорт пробирается через глубокие лужи, в которые превратились дороги.

Один пользователь очень радостно говорил о наступлении весны и о том, что около станции метро «Академическая» присутствует «легкий запах аммиака». Вот только рано радоваться. Синоптики призвали не ждать раннего прихода весны.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в беседе с «360» отметил, что власти контролируют ситуацию с непогодой. Специалисты организовали работы по уборке снега, чтобы он не таял и не превращался в воду.

За прошедшие сутки выпало более семи сантиметров снега, хотя мы ожидали большее количество. Тем не менее эти семь сантиметров дают соответствующие неудобства. Мероприятия организованы, работает нужное количество техники, специалистов, которые занимаются ручной уборкой Петр Бирюков.

Особую роль власти отвели чистке крыш, так как в ближайшие дни ожидаются плюсовые температуры. Это значит, что на крышах могут образовываться сосульки и лед.