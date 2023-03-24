Эксклюзив 24 марта 2023, 20:02 Снаряд времен ВОВ обнаружили в жилом доме на западе Москвы Источник «360»: в подъезде жилого дома на Можайском шоссе в Москве обнаружили снаряд ВОВ

Читать 360tv в

В Москве в подъезде жилого дома на Можайском шоссе обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

Боеприпас, похожий на мину, лежит на лестнице между этажами многоквартирного дома. Саперная бригада уже осмотрела подозрительный предмет. Теперь на место происшествия едет военная комендатура. Ее сотрудники должны вывезти снаряд в безопасное место и уничтожить.

Реклама

Как снаряд оказался на лестничной площадке, пока неизвестно.

Информация уточняется.

Накануне похожее происшествие произошло по Митинской улице. Там боеприпас со времен войны калибром 76 миллиметров, обернутый в пакет, обнаружили также в подъезде жилого дома. После обнаружения снаряд переместили на улицу, а прилегающую территорию оцепили.