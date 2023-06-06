Эксклюзив 06 июня 2023, 13:05 «Сначала думала, что спят». Умерших от сидра супругов в Самаре нашла их дочь Потерявшая родителей жительница Самары: отец и мать умерли, выпив «Мистер Сидр» РИА «Новости»

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Жительница Самары долго не могла дозвониться родителям и заподозрила что-то неладное. Ее отец и мать умерли после употребления напитка «Мистер Сидр». Девушка поделилась в беседе с «360» подробностями происшедшего.

«Я вернулась домой с работы и увидела лежащих родителей. Сначала подумала, что они спят. Но потом увидела, что ни папа, ни мама не дышат. Тогда я побежала к соседке попросить, чтобы та вызвала скорую помощь», — рассказала дочь умершей пары.

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Бригада неотложки подтвердила факт смерти мужчины и женщины и вызвала полицию.

Накануне дочь просила отца отвезти ее к бабушке, но он сказал, что не сможет сеть за руль, так как выпил пивной напиток. Это был последний разговор девушки со своим родителем.

В понедельник, 5 июня, стало известно, что число пострадавших от отравления сидром в Самарской области увеличилось до семи. Полиция задержали бизнесмена, которому принадлежит производство напитка.