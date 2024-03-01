Происшествия 01 марта 2024, 03:38 Смотритель маяка пропал на курильском острове Шумшу РИА «Новости»

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На курильском острове Шумшу пропал смотритель маяка «Курбатова». Спасатели приступили к поискам мужчины. Об этом сообщило главное управление МЧС по Сахалинской области в своем Telegram-канале.

По данным спасателей, у смотрителя маяка сломался генератор. Мужчина решил отправиться на маяк «Чибуйный», расположенный в 35 километрах от «Курбатова», но так и не дошел.

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«На остров Шумшу выдвинулись спасатели поисково-спасательного отряда имени Полякова ГУ МЧС России по Сахалинской области в количестве два человека со снегоходом, сотрудник полиции Северо-Курильского района и волонтер со снегоходом», — сообщили в МЧС.

В июле прошлого года турист сорвался со скалы на курильском острове Кунашир и получил травму головы. Пострадавшему потребовалась госпитализация. Его эвакуировала группа из четырех спасателей.