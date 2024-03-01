01 марта 2024, 07:33
Смотритель маяка Курбатова в метель пропал на Курилах
МЧС: смотритель маяка в метель пропал на Курильских островах
Спасатели 1 марта начали поиски смотрителя маяка Курбатова на острове Шумшу (Курилы), который отправился к маяку «Чибуйный» из-за поломки генератора. В дороге мужчину застала непогода, он перестал выходить на связь и пропал. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Сахалинской области.
Расстояние между двумя маяками составляет 35 километров, которые он преодолел за один день. Оказалось, что мужчина все-таки добрался до дальнего объекта. Оттуда его эвакуировали в Северо-Курильск.
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Медики оказали смотрителю первую помощь, его жизни и здоровью ничто не угрожает. В последние дни февраля на Курилах бушевал циклон, сопровождавшийся метелью и сильным ветром. В регионе действовало экстренное предупреждение.
Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС спасли на Сахалине более 80 рыбаков, которых унесло на льдине в Охотское море.
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