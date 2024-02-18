18 февраля 2024, 07:44
МЧС спасло 82 рыбака с оторвавшейся льдины на Сахалине
МЧС: 82 рыбака доставили на берег с оторвавшейся льдины на Сахалине
Сотрудники МЧС доставили на берег с оторвавшейся льдины в Охотском море на Сахалине 75 рыбаков. Несколько человек оставались на льдине, которая находится в километре от берега. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба спасательного ведомства.
Любителей зимней рыбалки отвозили на берег лодками. Кроме того, спасатели задействовали вертолет Ми-8. Позднее ведомство сообщило, что спасено 82 человека. В операции приняли участие 14 сотрудников МЧС, задействовали 8 единиц техники.
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В ночь на воскресенье, 18 февраля, появилась информация о том, что на льдине на юге Сахалина унесло 14 человек. Уточнялось, что мужчины приехали порыбачить на выходные.
Ранее аналогичная ситуация произошла во Владивостоке, где на льдине застряла группа школьников.
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Рыбалка
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