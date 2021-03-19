СМИ: жительница Краснодара нашла у себя в гараже склад боеприпасов

Жительница Краснодара решила разобрать гараж после смерти мужа и нашла там склад боеприпасов. Об этом сообщила ГТРК «Кубань» со ссылкой на источник.

По данным сайта «Юга.ру», сейчас проводится проверка по данному факту. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. Уточняется, что женщина нашла ящик патронов и гранаты. Ранее политолог Константин Блохин прокомментировал намерение Великобритании увеличить количество ядерного оружия.