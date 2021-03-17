Политолог: Великобритания не планирует развязывать ядерную войну
Политолог Константин Блохин прокомментировал намерение Великобритании увеличить количество ядерного оружия. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.
По данным сайта «Утро.ру», Блохин отметил, что Запад пытается втянуть Россию и Китай в гонку ядерного вооружения. Он добавил, что ядерная война с Россией стала бы последней для человечества, но Великобритания вряд ли собирается ее начинать.
«Их задача навязать эту гонку нам и Китаю с тем, чтобы провернуть тот же трюк, что и с Советским Союзом: попытаться обанкротить нас, дополнить это санкционным давлением и тотальной демонизацией», — пояснил Блохин.
Британские власти решили увеличить число ядерных головок для ракет на 40%, чтобы «эффективнее противостоять угрозам со стороны России и Китая». Об этом сообщило издание The Guardian.
В документе говорится, что Великобритания находится на пороге новой гонки вооружений, а решение об увеличении числа ядерных боеголовок приняли на фоне «расширяющегося диапазона технологических и доктринальных угроз».