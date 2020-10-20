СМИ: женщина погибла от укуса осы в Москве

Укус осы мог привести к смерти 39-летней женщины в московской квартире. Тело погибшей обнаружили 19 октября.

Представитель московского отделения «Партии зеленых», эколог Александр Аставина говорила по телефону со своим знакомым, когда решила попить и не заметила в соке осу. Она пожаловалась на укус и через минуту почувствовала себя плохо. Связь прервалась. Мужчина не смог дозвониться до собеседницы и поехал к ней домой, пишет сайт mk.ru.

Квартиру ему также никто не открыл. Тогда пришлось вызывать спасателей, которые взломали дверь и обнаружили тело Аставиной в одной из комнат.

Ранее эколог не жаловалась на аллергию, но лечила сердечную болезнь около года назад. Теперь эксперты установят, что стало причиной смерти москвички.

В конце сентября пожилая жительница Москвы умерла от укуса пчелы в деревне в Смоленской области. Медики не успели доехать до пострадавшей, так как она находилась в маленьком населенном пункте — туда нет асфальтированной дороги. Женщина скончалась от аллергической реакции на укус насекомого.