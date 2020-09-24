Москвичка умерла от укуса пчелы в вымирающей деревне

60-летняя женщина приехала с мужем в вымирающую деревню Новое Селиба на отдых. Там ее в голову укусила пчела. Пенсионерке стало плохо. Вызвали скорую, но врачи в течение часа добирались до пострадавшей. Деревня находится на расстоянии нескольких десятков километров от Вязьмы, а ехать приходится по бездорожью. Пострадавшая умерла до приезда медиков от аллергической реакции.

Родственники покойной решили самостоятельно доставить тело в Москву на УАЗ «Патриот». Они купили гроб и проехали почти 250 километров с умершей женщиной. Труп передали в руки патологоанатомов.

Специалисты проведут вскрытие и установят точные причины смерти, написал «Царьград».

Известно, что раньше женщина не страдала от аллергии.