24 сентября 2020, 11:51
Москвичка умерла от укуса пчелы в вымирающей деревне
Пожилая жительница Москвы умерла от укуса пчелы в Смоленской области — на своей малой родине. Об этом сообщил сайт «Московский комсомолец».
60-летняя женщина приехала с мужем в вымирающую деревню Новое Селиба на отдых. Там ее в голову укусила пчела. Пенсионерке стало плохо. Вызвали скорую, но врачи в течение часа добирались до пострадавшей. Деревня находится на расстоянии нескольких десятков километров от Вязьмы, а ехать приходится по бездорожью. Пострадавшая умерла до приезда медиков от аллергической реакции.
Родственники покойной решили самостоятельно доставить тело в Москву на УАЗ «Патриот». Они купили гроб и проехали почти 250 километров с умершей женщиной. Труп передали в руки патологоанатомов.
Специалисты проведут вскрытие и установят точные причины смерти, написал «Царьград».
Известно, что раньше женщина не страдала от аллергии.