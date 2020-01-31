СМИ: владельца склада оружия в пятиэтажке Нижнего Новгорода задержали штурмом
Очевидцы сфотографировали двор дома на Светлоярской улице в Нижнем Новгороде. На опубликованных кадрах видно, что для задержания мужчины потребовался целый автобус стражей порядка.
По информации NewsNN, в этом доме живет 46-летний владелец боеприпасов, которые нашли в подвале. Мужчина может быть вооружен. СМИ пишут, что после того, как полиция установила владельца схрона, он закрылся в своей квартире.
Life со ссылкой на источник передает, что спецназ уже взял штурмом квартиру.
30 января слесари нашли гранату в подвале жилого дома. Они решили проверить, является ли она настоящей, и устроили взрыв. Два человека пострадали. Позже в том же здании нашли целый склад оружия. После взрыва из дома эвакуировали 25 человек, угрозы разрушения жилого здания нет. Полиция возбудила уголовное дело о незаконном хранении взрывчатки.