СМИ: владельца склада оружия в пятиэтажке Нижнего Новгорода задержали штурмом

В Нижнем Новгороде владельца боеприпасов, которые нашли в пятиэтажке, задержали в результате штурма спецназа. По сообщениям СМИ, мужчина забаррикадировался в квартире и не хотел общаться со стражами порядка.

Очевидцы сфотографировали двор дома на Светлоярской улице в Нижнем Новгороде. На опубликованных кадрах видно, что для задержания мужчины потребовался целый автобус стражей порядка.

По информации NewsNN, в этом доме живет 46-летний владелец боеприпасов, которые нашли в подвале. Мужчина может быть вооружен. СМИ пишут, что после того, как полиция установила владельца схрона, он закрылся в своей квартире.

Life со ссылкой на источник передает, что спецназ уже взял штурмом квартиру.

30 января слесари нашли гранату в подвале жилого дома. Они решили проверить, является ли она настоящей, и устроили взрыв. Два человека пострадали. Позже в том же здании нашли целый склад оружия. После взрыва из дома эвакуировали 25 человек, угрозы разрушения жилого здания нет. Полиция возбудила уголовное дело о незаконном хранении взрывчатки.