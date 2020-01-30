Граната взорвалась в пятиэтажке в Нижнем Новгороде. Есть раненые

В жилой пятиэтажке по улице Светлоярской в Нижнем Новгороде взорвалась граната. Осколками ранен как минимум один человек. По другим сведениям, пострадали двое. На месте работает корреспондент «360».

По предварительным сведениям, взрыв произошел в подвале жилой пятиэтажки в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Жильцов дома эвакуировали. На месте работает полиция, прибыли пожарные подразделения, 12 машин спасательной спецтехники, скорая помощь.

«Сообщение, что по улице Светлоярской, № 36, в Сормовском районе Нижнего Новгорода требуется помощь пожарной охраны, поступило в 10:22. Пожарно-спасательные подразделения в количестве 40 человек и 12 единиц техники выехали на место вызова», — рассказали «360» в МЧС Нижнего Новгорода.

Спасатели провели экстренную эвакуацию жильцов дома. Всего на улицу вывели 25 человек, в том числе шестерых детей. Правоохранители оцепили территорию вокруг дома.

Сейчас ситуацию взяли на контроль сотрудники полиции. Им предстоит выяснить подробности произошедшего. Сведений о возбуждении уголовного дела пока не поступало. По сообщению корреспондента «360», дополнительной помощи жильцам не требуется, о каких-либо разрушениях в доме сообщений также не поступало. На место происшествия тем временем прибыли кинологи со служебными собаками — дом проверят на наличие другой взрывчатки. Жителей в подъезд пока не пускают.