СМИ: владелец Infiniti 29 раз привлекался к ответственности до ДТП на Остоженке

«В этом году его 29 раз привлекали к административной ответственности», — заявил собеседник агентства.

При этом он не стал уточнять, о каких статьях КоАП РФ идет речь. Источник добавил, что у этого человека не было полиса ОСАГО. Также отсутствовала диагностическая карта Infiniti.

Крупная авария произошла вечером 21 сентября на пересечении улицы Остоженка и Померанцева переулка. Infiniti на полной скорости въехал в Mercedes. После этого первый автомобиль вылетел на тротуар и снес пешеходов.

За рулем Infiniti находился начинающий рэп-исполнитель Эллей (Эльмин Гулиев). Он получил ушиб плеча. Находившаяся в салоне девушка не пострадала. Однако ранены еще два человека. Преподавательнице МГЛУ оторвало лодыжку. Она находится в реанимации.

Агентство сообщало, что Гуриева задержали. Однако официальной информации по этому вопросу нет. Также РИА «Новости» написало, что открыто уголовное дело о нарушениях правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».