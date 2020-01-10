СМИ: вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку на Таймыре

«Вертолет Ми-8 выполнял рейсовый полет, однако командир доложил об отказе двигателя и машина совершила экстренную посадку в районе Хатанги», — приводит агентство слова собеседника.

Данных о пострадавших нет. В пресс-службе управления МЧС по Красноярскому краю РИА «Новости» подтвердили, что в 289 километрах северо-восточнее Хатанги совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8 авиакомпании «Красавиа». На борту находились 14 пассажиров и три члена экипажа. Сотрудники экстренных служб сейчас выясняют все обстоятельства происшествия.

25 декабря еще один вертолет Ми-8 «Красавиа» вылетел из поселка Байкит в Эвенкийском районе Красноярского края на Юрубченское месторождение, попал в снежный вихрь и совершил жесткую посадку. Вертолет получил повреждения хвостовой балки и винта. На его борту находились вахтовики «Славнефти». 16 человек получили травмы различной степени тяжести.