Появилось фото с места жесткой посадки вертолета Ми-8 в Эвенкии

Источник фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

На снимке видно, что вертолет практически лежит в сугробе, у него повреждена хвостовая балка и обломаны лопасти винта. Кроме того, рядом с машиной на снегу лежит дверь. В связи с катастрофой в Красноярском крае ввели режим ЧС. В региональном главке спасательного ведомства объявили сбор оперативного штаба.

Вертолет Ми-8 авиакомпании «КрасАвиа», который следовал рейсом Байкит — нефтяное месторождение, попал в снежный вихрь и совершил вынужденную жесткую посадку на территории аэропорта Байкит. На борту винтокрылой машины находился 21 человек, в том числе три члена экипажа. В Минздраве Красноярского края сообщили, что в результате аварии пострадали шесть пассажиров. Они находятся в состоянии средней степени тяжести. Все травмы — в основном переломы. Двух раненых сейчас оперируют. Специалисты выясняют все обстоятельства ЧП.