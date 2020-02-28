СМИ: в Уфе девятиклассник изнасиловал 13-летнюю девочку

Уфимского подростка заподозрили в изнасиловании школьницы. Мама девочки написала заявление в полицию.

Как сообщает ufacitynews.ru, 35-летняя женщина обратись в полицию 27 февраля. Она заявила, что ее дочь изнасиловали в собственном подъезде дома.

По словам женщины, ситуация произошла еще 20 января, но о случившемся она узнала лишь на днях. Девочка рассказала маме, что насильник учится в другой школе.

Сейчас 15-летний подросток задержан. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее четырех подростов из Сергиева-Посада обвинили в групповом изнасиловании 14-летней девочки. Подростки по очереди насиловали жертву и снимали это видео. Уголовное дело направили в суд. Следствие считает, что собрало достаточно доказательств для обвинения.