28 февраля 2020, 22:20
СМИ: в Уфе девятиклассник изнасиловал 13-летнюю девочку
Уфимского подростка заподозрили в изнасиловании школьницы. Мама девочки написала заявление в полицию.
Как сообщает ufacitynews.ru, 35-летняя женщина обратись в полицию 27 февраля. Она заявила, что ее дочь изнасиловали в собственном подъезде дома.
По словам женщины, ситуация произошла еще 20 января, но о случившемся она узнала лишь на днях. Девочка рассказала маме, что насильник учится в другой школе.
Сейчас 15-летний подросток задержан. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее четырех подростов из Сергиева-Посада обвинили в групповом изнасиловании 14-летней девочки. Подростки по очереди насиловали жертву и снимали это видео. Уголовное дело направили в суд. Следствие считает, что собрало достаточно доказательств для обвинения.