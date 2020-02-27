Четырех подростков отправят под суд за изнасилование малолетней

Четыре подростка из-подмосковного Сергиевого Посада отправятся под суд. Их подозревают в групповом изнасиловании 14-летней девочки. Следствие считает, что собрало достаточно доказательств для обвинения.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении четырех подростков 16, 17 и 18 лет. Они обвиняются в совершении преступлений против половой неприкосновенности в отношении 14-летней девочки», — подтвердила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий.

Как установило следствие, подростки собрались на одной из квартир 1 января 2019 года. Хорошо выпили. После этого парням захотелось любовных утех, и они принудили отмечавшую с ними праздник девочку к интиму. Девочку насиловали по очереди. Происходящее снимали на видео.

Свою вину насильники не признали. Следствию пришлось провести почти два десятка различных экспертиз. Среди них комплексная психолого-психиатрическая, судебно-медицинская, акушерско-гинекологическая, судебно-биологическая, дактилоскопическая и молекулярно-генетическая. Заключения экспертов легли в основу обвинительного заключения.

Сейчас уголовное дело отправили в суд. Следователи считают, что собранных доказательств достаточно для вынесения приговора.