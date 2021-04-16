СМИ: учительница ударила школьника в Башкирии

Школьник в Башкирии попал в больницу с сотрясением мозга. По предварительным данным, его ударила учительница. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.

Правоохранители проводят проверку происшествия. Ранее вспышка кишечной инфекции была выявлена в одной из школ в Белоглинском районе Краснодарского края. В районную больницу госпитализированы 13 детей. Роспотребнадзор организовал проведение эпидемического расследования по факту заболевания учащихся.