На Кубани 13 школьников попали в больницу с острым гастроэнтеритом

Вспышка кишечной инфекции выявлена в одной из школ в Белоглинском районе Краснодарского края. В районную больницу госпитализированы 13 детей. Роспотребнадзор организовал эпидемическое расследование. Районной прокуратурой организована проверка.

Роспотребнадзор организовал проведение эпидемического расследования по факту заболевания учащихся, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального управления ведомства.

Для установления причин были отобраны материалы для лабораторного исследования от заболевших, персонала пищеблока, смывов с объектов внешней среды.

В пресс-службе краевой прокуратуры агентству сообщили, что в центральную районную больницу с диагнозом острый гастроэнтерит невыясненный этиологии госпитализированы 13 учащихся школы № 11. Возраст детей составляет от 11 до 16 лет. Сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное.

По решению местных властей, на период проведения противоэпидемических мероприятий занятия в школе приостановлены.

В начале апреля в Красноярском крае, в городе Железногорске, отравились 11 детей из Школы космонавтики. Одного ребенка госпитализировали. В школе изъяли образцы пищи, взяли смывы рук персонала. На месте происшествия совместно со специалистами межрегионального управления ФМБА работала следственно-оперативная группа.