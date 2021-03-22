СМИ: трех жителей ХМАО заподозрили в подготовке теракта

В Ханты-Мансийском автономном округе задержали трех местных жителей. Их заподозрили в подготовке террористического акта.

Задержанные жили в Сургутском районе ХМАО, сообщил сайт mk.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Все они россияне.

Уголовное дело о подготовке теракта возбудили на минувшей неделе. Официальных комментариев по поводу случившегося пока не поступало.

Несколькими днями ранее в Адыгее задержали сторонника «Исламского государства»*, который собирался совершить теракт в местах массового пребывания людей.

*«Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная на территории России.