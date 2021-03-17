Готовившего теракт сторонника ИГ* задержали в Адыгее

Сторонника террористической организации «Исламское государство»*, готовившего теракт в местах массового пребывания людей, задержали в Адыгее. Об этом сообщила ФСБ.

«Федеральной службой безопасности на территории Республики Адыгея задержан выходец из Центрально-Азиатского региона, осуществлявший подготовку к террористическому акту в местах массового пребывания граждан», — цитирует ТАСС текст сообщения ЦОС ФСБ.

В его жилище нашли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства с поражающими элементами, флаг международной террористической организации ИГ* и карту Майкопа с объектами, где могли произойти теракты.

У него изъяли средства связи с террористическим контентом, инструкции из интернета по изготовлению средств террора и поддельные миграционные документы. Против задержанного завели уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту».

*«Исламское государство»/ИГ — террористическая организация, запрещена в России.