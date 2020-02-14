СМИ: тела трех жертв разборок 90-х нашли при строительстве развязки в Москве

В Москве при строительстве развязки нашли тела трех человек. Судя по состоянию костей, это оказался «привет из 90-х».

Как сообщил Telegram-канал «112», человеческие останки нашел экскаваторщик. При очередном подъеме земли он обратил внимание на часть человеческой ступни в кроссовке и сразу позвонил в полицию.

При дальнейших раскопках под землей нашли останки трех человек. Преполагается, что они могли погибнуть около 30 лет назад — в 1990-е годы. Рядом с трупами сотрудники полиции нашли пулю.