Бывший осетинский прокурор убил жену и закопал ее труп на даче

В Северной Осетии полиция нашла труп на даче экс-прокурора Игоря Чельдиева. Оказалось, что это пропавшая в начале января Ирина Боженко. Сам бывший чиновник после обнаружения тела написал явку с повинной.

Об исчезновении 45-летней женщины в правоохранительные органы заявила ее сестра, напомнил портал «Регион Онлайн». Боженко объявили в розыск, после чего полицейские пришли на дачу ее мужа. Сначала они ничего не нашли.

Во время второго обыска 13 февраля один из оперативников обратил внимание на возвышенность в огороде. У экс-чиновника попросили лопату, он занервничал и заявил, что жена сама упала и ударилась головой.

Тело женщины достали из-под земли. Предварительно установлено, что она погибла от удара железным прутом по голове.

СК РФ по Северной Осетии возбудил уголовное дело об убийстве. Суд рассмотрит ходатайство об аресте Чельдиева 14 февраля.

Экс-прокурора задержали после обнаружения тела жены, сообщил сайт Рен ТВ. После случившегося он написал явку с повинной.

Между Чельдиевым и Боженко произошла ссора, в ходе которой мужчина ударил супругу. Труп он решил спрятать в мусоре на территории участка.

Игорь Чельдиев работал старшим прокурором отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму прокуратуры Северной Осетии.