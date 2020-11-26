26 ноября 2020, 11:25
СМИ: танкер подорвался в районе саудовского порта Эш-Шукайк
Чрезвычайное происшествие случилось в районе саудовского порта Эш-Шукайк. Уточняется, что в море на мине подорвался танкер, информирует Associated Press.
По информации журналистов, экипаж не пострадал. Помимо прочего, удалось избежать разлива нефтепродуктов, пишет сайт «Дни.ру».
Ранее сообщалось, что газовый баллон взорвался в квартире многоэтажного дома в Первомайском районе Владивостока. Пострадавших нет. Взрывной волной выбило два окна.