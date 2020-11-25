Баллон с газом взорвался в квартире во Владивостоке

«Взрыв бытового баллона газа произошел после того, как в доме, где несколько дней не было света, восстановили электроснабжение. Газовая печка стояла на электроплите, которая по каким-то причинам оказалась включенной. В результате взорвался баллон. Люди не пострадали, выбито два окна, которые при содействии управляющей компании планируется восстановить сегодня до вечера», — приводит агентство текст сообщения пресс-службы.

Городские власти выдают жителям Владивостока, в домах которых еще нет электричества, газовые баллоны и плитки. Так люди смогут готовить еду до устранения последствий циклона.

Непогода пришла в Приморье в ночь на 19 ноября. На регион обрушился ледяной шторм и оборвал линии электропередачи. Без электричества остались более 180 тысяч местных жителей. Многие остались без отопления и горячей воды. Подачу тепла в дома владивостокцев уже восстановили. Российское правительство выделило региону около 700 миллионов рублей на борьбу с последствиями ненастья.