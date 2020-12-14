СМИ: таксист изнасиловал петербурженку, а потом довез ее до дома

Преступление произошло в минувшую субботу, но заявление в полицию было написано только на следующий день. Как выяснилось, на момент поездки 45-летняя пострадавшая была пьяна. Она вызвала такси с помощью приложения «Яндекс.Такси» в период с 15:00 до 16:00.

Изнасилование произошло в салоне автомобиля, в районе пересечения Тихорецкого и Светлановского проспектов. После этого, со слов женщины, водитель довез женщину до указанного адреса и скрылся. На следующий день пострадавшая обратилась в больницу, где ей поставили диагноз «сексуальная жестокость». По предварительной информации, к преступлению причастен 37-летний гражданин Таджикистана. Сейчас его разыскивает полиция.

В конце октября водителя «Яндекс.Такси» заподозрили в изнасиловании и ограблении пассажирки. Материальный ущерб составил 220 тысяч рублей.