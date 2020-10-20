Водителя «Яндекс.Такси» заподозрили в изнасиловании и ограблении пассажирки
Водителем оказался 35-летний житель Уфы. Он накинулся на свою клиентку, которая сидела на переднем сиденье, и несколько раз ударил кулаком по ее лицу. Пока она была без сознания он надругался над ней, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
«<…> Он ее изнасиловал и украл золотую цепочку с крестом стоимостью 150 тысяч рублей, IPhone XS и паспорт. Материальный ущерб составил 220 тысяч рублей», — рассказал источник.
По словам представителя Главного следственного управления СК по Москве Юлии Ивановой, мужчина задержан, а похищенные вещи найдены. Ему уже предъявили обвинение, в ближайшее время будет решен вопрос об аресте.
Неделю назад таксист едва не изнасиловал студентку в Санкт-Петербурге. Девушку спас случайный прохожий, который услышал ее крики. Выяснилось, что она была подвыпившей и села в машину к неизвестному мужчине, который хотел воспользоваться случаем. В отношении него возбуждено уголовное дело.