Водителя «Яндекс.Такси» заподозрили в изнасиловании и ограблении пассажирки

В Москве 18 октября водитель «Яндекс.Такси» изнасиловал свою клиентку, а после украл все ее драгоценные вещи. Злоумышленника уже задержали полицейские. Материальный ущерб составил 220 тысяч рублей.

Водителем оказался 35-летний житель Уфы. Он накинулся на свою клиентку, которая сидела на переднем сиденье, и несколько раз ударил кулаком по ее лицу. Пока она была без сознания он надругался над ней, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«<…> Он ее изнасиловал и украл золотую цепочку с крестом стоимостью 150 тысяч рублей, IPhone XS и паспорт. Материальный ущерб составил 220 тысяч рублей», — рассказал источник.

По словам представителя Главного следственного управления СК по Москве Юлии Ивановой, мужчина задержан, а похищенные вещи найдены. Ему уже предъявили обвинение, в ближайшее время будет решен вопрос об аресте.

Неделю назад таксист едва не изнасиловал студентку в Санкт-Петербурге. Девушку спас случайный прохожий, который услышал ее крики. Выяснилось, что она была подвыпившей и села в машину к неизвестному мужчине, который хотел воспользоваться случаем. В отношении него возбуждено уголовное дело.