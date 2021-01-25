СМИ сообщили о столкновении военных на границе Индии и Китая

Индийские солдаты остановили китайских военных, которые попытались пересечь границу в гималайском штате Сикким. Инцидент, по сведениям от источников, произошел в районе перевала Наку-Ла.

В результате столкновений ранения получили около 20 солдат Народно-освободительной армии Китая. Пострадали также четверо военнослужащих со стороны Индии.

Председатель КНР Си Цзиньпин ранее обратился к военным с призывом «готовиться к войне» и «не бояться смерти». Соответствующее заявление китайский лидер сделал в ноябре в ходе встречи с командованием НОАК. Руководитель республики назвал военную подготовку «главной задачей» армии и «основным способом повышения боевой эффективности».