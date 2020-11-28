Си Цзиньпин поручил подготовить армию Китая к войне

Лидер КНР Си Цзиньпин призвал китайских военнослужащих «не бояться смерти и готовиться к победе в войне». Эти слова он озвучил во время встречи с командованием армии.

По словам Си Цзиньпина, военнослужащие страны должны усилить подготовку по участию в настоящих боевых действиях. При этом они должны «не бояться смерти и лишений». Лидер КНР подчеркнул, что подготовиться можно только в условиях реальной войны, пишет Daily Mail со ссылкой на государственные СМИ Китая.

«Военная подготовка — это постоянная и главная задача армии. Это основной способ повышения боевой эффективности», — отметил Си Цзиньпин.

Ранее Си Цзиньпин призывал к военной готовности на фоне всплеска политической напряженности между Пекином и другими странами. Особенно обострились отношения между Китаем, США и Тайванем. Это связано с пандемией коронавируса и территориальными спорами.

В октябре китайский лидер приказал военным флота «сосредоточить свои умы и энергию на подготовке к войне и поддерживать высокий уровень боевой готовности».