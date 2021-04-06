Желтый Lamborghini протаранил ограждение в Сочи. Видео

В Сочи разбился люксовый Lamborghini Urus. Водитель не справился с управлением и влетел в дорожное ограждение. Машина была арендована. Информации о пострадавших нет.

ДТП произошло в поселке Эсто-Садок, сообщил паблик «Живая Кубань» в соцсети «ВКонтакте». У автомобиля смят передний бампер, разбита правая фара, поврежден капот и правое крыло. Предположительно, в момент аварии сработала подушка безопасности.

По версии СМИ, водитель Lamborghini не справился с управлением на мокрой дороге и протаранил ограждение рядом с пешеходным переходом.

Хозяйкой автомобиля назвали бизнесвумен Мирославу Тиханову. Она является владелицей компании DayDream, которая сдает в аренду премиальные авто. Тиханова помогала снимать клип Моргенштерна Yung Trappa.

Кто именно управлял люксовой иномаркой — сама Мирослава или взявший Lamborghini в прокат — неизвестно. Стоит такое авто около 20 миллионов рублей.