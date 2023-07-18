Происшествия 18 июля 2023, 11:30 СМИ раскрыли подробности о поджигателе, покусившемся на Мавзолей Ленина «112»: мужчина, задержанный за попытку поджечь Мавзолей Ленина, оказался рецидивистом РИА «Новости»

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Задержанный за попытку поджечь Мавзолей Ленина коктейлем Молотова мужчина оказался рецидивистом. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Расправиться с Мавзолеем, где покоится тело Владимира Ленина, захотел 37-летний житель Забайкальского края. Как выяснил Telegram-канал, в середине мая этого года правоохранительные органы уже задерживали его с двумя бутылками бензина на Красной площади, однако в тот раз он отделался более легкими санкциями.

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Полиция продолжает выяснять все обстоятельства инцидента.

Как ранее сообщали СМИ, мужчина успел бросить коктейль Молотова в ограждение Мавзолея, при задержании вел себя неадекватно и пытался оказать сопротивление полицейским.