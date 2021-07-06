СМИ: самолет Ан-26 потерпел крушение на Камчатке

Самолет Ан-26085 рухнул недалеко от поселка Палан на Камчатке. На борту находилось 22 человека. В их числе один ребенок и шесть членов экипажа. Об этом сообщил Life.

По предварительным данным, ЧП произошло во время захода на посадку. Причиной стала плохая видимость. Издание написало, что лайнер принадлежит «Камчатским авиалиниям». Ранее ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Камчатскому краю писал, что Ан-26 перестал выходить на связь. По информации РИА «Новости», на борту находились 27 человек. Агентство добавило, что лайнер выполнял пассажирский рейс. В «Камчатских авиалиниях» крушение не подтвердили.