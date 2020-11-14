СМИ: полиция проверяет сообщения о минировании более 20 мечетей в Москве

Столичные полицейские проверяют сообщения о минировании более 20 мечетей Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

«Свыше 20 мечетей на территории московского региона проверяют после анонимных сообщений о заложенных в них взрывных устройствах», — приводит агентство слова собеседника.

Днем 14 ноября источник рассказал о сообщениях о якобы заложенных взрывных устройствах в Исторической мечети на Большой Татарской улице и в Мемориальной мечети на Поклонной горе. После проверки выяснилось, что они были ложные.

Волна ложных минирований случилась в России год назад — в ноябре 2019-го. Злоумышленники сообщали о бомбах в метро, магазинах, школах, социальных учреждениях, вузах и на вокзалах. Электронные письма с сообщениями в большинстве случаев поступали из других стран.