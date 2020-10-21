Краснодарца арестовали за телефонный терроризм. У него нашли 58 сим-карт

Известно, что он писал в различные заведения сообщения с угрозами минирования. Например, торговые центры, вокзалы, больницы, суды и аэропорты. Кроме того, он требовал деньги, общей суммой около 274 миллиона рублей.

После проверки ни одно сообщение не подтвердилось. В результате мужчину задержали. У него нашли множество техники, в том числе 15 телефонов и 63 сим-карты. Задержанный рассказал, что делал это6 чтобы получить деньги.

Ранее стало известно, что житель Республики Коми, который три месяца регулярно отправлял сообщения о минировании хабаровского аэропорта, арестован. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ДФО.

Задержанным оказался 38-летний мужчина. На допросе он признался, что был пьяным, когда в июле, августе и сентябре 2020 года отправлял по электронной почте сообщения аэропорту о заложенных взрывных устройствах. Вся эта информация была фейком. Действовал он из хулиганских побуждений.