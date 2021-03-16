СМИ: полиция начала проверку после сообщений о химическом запахе в редакции «Новой газеты»

Полиция Москвы проводит проверку после того, журналисты «Новой газеты» заявили о химическом запахе в редакции издания. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«После заявления о неприятном запахе у главного входа в здание „Новой газеты“ в Потаповском переулке проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение», — заявил собеседник агентства.

Он добавил, что было предположение о появлении запаха из-за проблем в системе канализации. Однако после проверки от этой версии отказались. Инженерные системы здания работают исправно. Полиция сейчас просматривает видео с камер наружного наблюдения. На экспертизу взяли пробы воздуха. Источник отметил, что утечки природного газа не было.

«Новая газета» 15 марта заявила о химическом запахе в редакции, которая находится в Потаповском переулке в Москве. Журналисты подчеркнули, что неприятный запах почувствовали не только они, но и посетители.

Собеседник агентства в экстренных службах рассказал, что газоанализаторы во время проверки не показали ни одного опасного вещества в редакции.