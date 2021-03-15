«Новая газета» рассказала об эвакуации из-за химического запаха

«Новая газета» сообщила, что в здании, где находится редакция, появился химический запах. На месте работают экстренные службы, никто не пострадал

«В помещениях сохраняется стойкий резкий химический запах, который чувствуют все посетители и сотрудники редакции, а также других организаций, расположенных в здании», — сообщили на сайте издания.

На месте работают МЧС, МВД и ФСБ, поскольку здание представляет собой режимный объект, добавили в «Новой».

Представитель экстренных служб Москвы сообщил РИА «Новости», что из здания в Потаповском переулке эвакуировали 15 человек. По его словам, неприятный запах, напоминающий канализационный, ощущался у входа в редакцию и в коридорах. Но замеры показали, что содержание вредных веществ в воздухе не превышает предельных значений.