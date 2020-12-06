СМИ назвали причину пожара с салютами на рынке пиротехники в Ростове-на-Дону

«По предварительным данным, причиной пожара на рынке стала неисправность электрооборудования, предположительно, печи, которая использовалась для обогрева», — сообщил он.

Кроме того, сейчас выясняется, сколько иностранных граждан там работало и могли ли они проживать на рынке. Однако официальная причина пожара еще неизвестна. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

Возгорание произошло на рынке пиротехники «Классик». Местные жители проснулись от звуков взрыва и запаха гари. Перед горожанами открылось зрелищное и одновременно опасное действо. Все небо сверкало от петард и фейерверков. Многим удалось заснять место пожара.

В пресс-службе МЧС сообщили, что пожару был присвоен повышенный ранг. В тушении пожара было задействованы более 100 человек. Площадь возгорания достигла трех тысяч метров. Очаг до сих пор не потушен, в здании произошли обрушения.