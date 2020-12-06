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    06 декабря 2020, 10:23

    СМИ назвали причину пожара с салютами на рынке пиротехники в Ростове-на-Дону

    Анастасия Калинина

    Спровоцировать пламя на рынке «Классик» в Ростове-на-Дону могло неисправное электрооборудование. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

    «По предварительным данным, причиной пожара на рынке стала неисправность электрооборудования, предположительно, печи, которая использовалась для обогрева», — сообщил он.

    Кроме того, сейчас выясняется, сколько иностранных граждан там работало и могли ли они проживать на рынке. Однако официальная причина пожара еще неизвестна. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

    Возгорание произошло на рынке пиротехники «Классик». Местные жители проснулись от звуков взрыва и запаха гари. Перед горожанами открылось зрелищное и одновременно опасное действо. Все небо сверкало от петард и фейерверков. Многим удалось заснять место пожара.

    В пресс-службе МЧС сообщили, что пожару был присвоен повышенный ранг. В тушении пожара было задействованы более 100 человек. Площадь возгорания достигла трех тысяч метров. Очаг до сих пор не потушен, в здании произошли обрушения.